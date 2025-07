Torwart stellte sich bei drei Klubs in drei Wochen vor - jetzt hat er sich entschieden

Cottbus/Hagenberg im Mühlkreis (Österreich) - Kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager am Donnerstag hat Energie Cottbus die überraschende Verpflichtung von Max Böhnke (21) verkündet. Kurios: Der Keeper stand in der Vorwoche noch in einem Testspiel gegen seinen neuen Arbeitgeber im Tor.