Umbruch bei Energie Cottbus? Zwei weitere Aufstiegshelden gehen von Bord!

Cottbus - Kommt es bei Energie Cottbus zu einem größeren Umbruch? Nach Informationen von TAG24 trennen sich nach dem Abschied Yannik Mökers (25) die Wege von zwei weitere Spielern, die Energie maßgeblich zum Aufstieg in die 3. Liga führten.

Alles in Kürze

Über den Abschied Pronichevs hatte die Lausitzer Rundschau am Freitag zuerst berichtet.

Unvergessen: Die beiden Tore reichten zum umjubelten Drittliga-Aufstieg, Cottbus feierte vor 10.000 Fans in Berlin die Rückkehr in den Profifußball. Ein Jahr später trennen sich die Wege!

Nach 16 Minuten hatte Sechser Putze Energie in Front gebracht, Pronichev hatte zuvor einen Kopfball an die Latte gesetzt. Acht Minuten später drückte der Stürmer nach Hofmann-Hereingabe den Ball zum 2:0 selbst über die Linie.

Vielmehr in Erinnerung dürfte das Duo für die Tore am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Herthas U23 bleiben:

Putze und Pronichev zählen seit Jahren zu den Gesichtern des Teams, fristeten allerdings zuletzt eine Nebenrolle: Putze kam in der abgelaufenen Saison lediglich auf zehn Liga-Spiele, Pronichev auf 23 meist Teilzeit-Einsätze.

Am 19. Mai 2024 war die Rückkehr von Energie Cottbus in den Profifußball perfekt. Jetzt trennen sich die Wege von vielen der damaligen Aufstiegshelden. © Soeren Stache/dpa

Der in Berlin geborene Russe Pronichev spielte mit Unterbrechung insgesamt zweieinhalb Jahre in der Lausitz: 2021/22 sammelte der Offensivkicker in der Regionalliga Nordost starke 27 Scorerpunkte, ehe er anderthalb Jahre später zurückkehrte.

Auch Abräumer Putze ist gebürtiger Berliner. Der Routinier besuchte einst die Lausitzer Sportschule, feierte 2014 sogar sein Profidebüt in der 2. Bundesliga.

Nach Stationen beim BFC Dynamo, ein Jahr Cottbus, Lotte und Fürstenwalde unterschrieb er im Sommer 2021 erneut bei seinem Jugendklub. Sowohl Putze als auch Pronichev sollen kein neues Vertragsangebot erhalten haben.



Offiziell sind bereits die Trennungen von Maximilian Krauß (28, Hansa Rostock), Karl Pischon (21, VFC Plauen), Jan Shcherbakovski (24) und Paul Milde (30). Zudem muss Leihspieler Lucas Copado (21) vorerst formell zurück zu seinem österreichischen Stammverein LASK.



Mit Möker, Putze und Pronichev steigt die Zahl der Abgänge auf acht. Es läuft auf einen mittelgroßen Umbruch hinaus.