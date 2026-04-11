Bayern-Trainer Kompany über Neuer: "Manu braucht nur ein Wort zu sagen"

München - Über die Zukunft von Manuel Neuer (40) möchte Trainer Vincent Kompany (40) nicht reden.

Trainer Vincent Kompany (40) kann sich auf seine Führungsspieler verlassen. © Tom Weller/dpa

"Aus Respekt, wie so ein Prozess sein muss bei einem Topverein bei einem Topspieler mit einer Topkarriere", stellte der Coach des FC Bayern München vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim FC St. Pauli klar.

Dafür nutzte Kompany die Gelegenheit zwischen den Duellen in der Champions League gegen Real Madrid, um über die Führungsqualitäten des früheren Nationaltorwarts zu sprechen.

Thomas Müller, Joshua Kimmich und eben Neuer hätten es ihm beim Amtsantritt im Sommer 2024 "viel einfacher" gemacht, als er gedacht hatte. Das Trio, von dem sich Müller mittlerweile nach Kanada verabschiedet hat, hatte die Kabine im Griff.

"Manu braucht nur ein Wort oder einen Satz zu sagen, das bringt sofort Ordnung in die Mannschaft. Seine Rolle als Führungsspieler war genauso wichtig wie die auf dem Platz", erzählte Kompany, der seit Freitag genauso alt ist wie sein Keeper, nämlich 40 Jahre.