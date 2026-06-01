Nach Gordon-Klatsche: FC Bayern nimmt nächsten Premier-League-Stürmer ins Visier

München - Im Werben um Wunschspieler Anthony Gordon (25) hat der FC Bayern gegen Barcelona den Kürzeren gezogen. An der Säbener Straße arbeitet man mit Hochdruck daran, einen alternativen Spieler für die Offensive zu verpflichten. Nun ist ein erster Name durchgesickert.

Junior Kroupi mischt mit seinen 19 Jahren die Premier League auf. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Wie Transferexperte Ekrem Konur auf X berichtet, haben die Münchner Junior Kroupi (19) vom AFC Bournemouth ins Visier genommen.

Doch auch hier haben die Bayern große Konkurrenz: Unter anderem sollen Arsenal, Liverpool, Real Madrid und Champions-League-Sieger Paris ein Auge auf den französischen U21-Nationalspieler geworfen haben.

Kroupi kann neben der Mittelstürmer-Position auch im offensiven Mittelfeld und auf Linksaußen eingesetzt werden – das macht ihn für die Bayern-Offensive extrem attraktiv. Der 19-Jährige wäre ein Backup für Harry Kane und auch für Luis Diaz.

Ein Schnapper dürfte der 1,79 Meter große Franzose aber nicht werden. Transfermarkt.de nennt einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Bournemouth, die kein Interesse an einem Verkauf haben, haben dem Angreifer laut Konur sogar ein über doppelt so großes Preisschild verpasst.