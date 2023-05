Beide Ex-Klubs im Titelrennen: BVB oder FC Bayern? Lewandowski hat klaren Favoriten

Seine Ex-Vereine kämpfen um den Titel: FC-Barcelona-Star Robert Lewandowski (34) drückt den Bayern weiterhin die Daumen. © JOSEP LAGO / AFP

Zumindest einen persönlichen. Er selbst hatte bei beiden Vereinen gespielt.

Das gestand er in einem Interview mit "Sport1": "Ich bin immer für Bayern München", so der 34 Jahre alte FC-Barcelona-Star während der "Laureus Sport for Good Award"-Gala in Paris.

Nach längeren Debatten und öffentlichem Kräftemessen hatte der Pole die Münchner vor der Saison verlassen und schießt seitdem seine Tore für die Katalanen.

Damals bestand Lewandowski darauf, den deutschen Rekordmeister verlassen zu dürfen. Die Bayern-Bosse beharrten allerdings darauf, dass er seinen noch laufenden Vertrag zu erfüllen hätte. Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn (53) bestätigte nach einem etwa zwei Monate anhaltenden Zwist, dass am Ende ein für alle Seiten faires Angebot auf dem Tisch lag.

Böses Blut scheint es aus Lewandowskis Sicht offenbar keines mehr zu geben: "Ich habe gehört, dass viele Leute in Deutschland oder Europa sagen: 'Es wäre besser, wenn in der Bundesliga Dortmund die Meisterschale gewinnt.'"