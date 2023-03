FC Bayern gegen PSG im Liveticker: Vorraussichtliche Aufstellungen im Kracher-Duell

Und Bayern-Boss Oliver Kahn (53) sagte: "In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler auslöst - nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft."

Denn während Neymar (31) wegen einer Operation am rechten Knöchel mehrere Monate ausfällt, wird Mannschaftskollege Kylian Mbappé (24) nach seiner auskurierten Verletzung diesmal von Beginn an spielen.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann rechnet damit, dass die Franzosen furios in die Partie starten werden.

"Sie brauchen mindestens ein Tor, um auszugleichen. Ich gehe davon aus, dass sie von Anfang an viel Druck machen werden", erklärte der Trainer in einem Interview auf der Webseite des Vereins. "Ihre Spielausrichtung hängt auch davon ab, welches Personal fit ist und spielen kann. Im Hinspiel mussten sie in der Startelf auf Kylian Mbappé verzichten, was ihren Matchplan schon ein bisschen beeinflusst hat. Als er reinkam, haben sie eine andere Art und Weise ihres Spiels gezeigt."

Er gehe davon aus, dass Paris deutlich offensiver und offener auftreten wird als im Hinspiel.