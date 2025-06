Urbig gegen Benfica im Bayern-Kasten? Kompany: "Da gibt es null Diskussionen"

Charlotte (USA) - Das Ticket für das Achtelfinale der Klub-WM hat der FC Bayern nach zwei Siegen bereits in der Tasche. Ein guter Zeitpunkt, um Jonas Urbig (21) etwas Spielpraxis sammeln zu lassen? Nicht für Coach Vincent Kompany (39).

Alles in Kürze

Jonas Urbig (21) wird bei der Klub-WM weiter nur zuschauen. © Sven Hoppe/dpa

Der Übungsleiter des Rekordmeisters wird auch im letzten Gruppenspiel am Dienstagabend (21 Uhr) gegen Benfica Lissabon auf Manuel Neuer setzen.

Für den 39 Jahre alten Schlussmann und seine Teamkollegen geht es gegen die Portugiesen um den Sieg der Gruppe C. Ein Remis reicht bei der anstehenden Hitzeschlacht in Charlotte, es werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet, aus.

"Wir haben das ganz deutlich besprochen", erklärte Kompany bei der Pressekonferenz im Bank of America Stadium und führte weiter raus: "Die Rolle von Manu in diesem Turnier ist, als Nummer eins uns so weit wie möglich zu bringen, mit seiner Leistung, seiner Führung und seinen Qualitäten."

Es gelte: "Da gibt es null Diskussionen. Wenn Manu fit ist, dann sind wir natürlich alle sehr froh." Urbig, der auf eine Teilnahme an der derzeit laufenden U21-Europameisterschaft selbst verzichtet hatte, könne demnach auch ohne Einsatzzeit profitieren.