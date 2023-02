DFB-Ermittlungsverfahren gegen Nagelsmann, Schiri Welz äußert sich

Vorausgegangen war eine Rote Karte gegen Bayerns Verteidiger Dayot Upamecano in der achten Spielminute.

Dies teilte der DFB am Sonntag mit.

Schiedsrichter Tobias Welz (45. l.) zeigt Bayerns Dayot Upamecano (r) die rote Karte. Eine Entscheidung, die für Wirbel sorgte. © Federico Gambarini/dpa

Unterdessen hat sich auch Schiedsrichter Tobias Welz (45) geäußert.

"Ich habe das in keinster Art und Weise mitbekommen", sagte er im "Doppelpass" bei Sport1. "Wenn mich niemand direkt anspricht, fühle ich mich auch nicht angesprochen. Deshalb spielt das für mich keine Rolle. Beim nächsten Mal werden wir uns die Hand geben und ganz normal miteinander umgehen."

Nagelsmann hatte auf die Frage im ZDF-Interview, ob er "weichgespültes Pack" gesagt habe, geantwortet: "Ja, aber damit meine ich ja nicht immer die Schiedsrichter."

Die Diskussion mit Nagelsmann in der Kabine habe "unter Männern auf Augenhöhe stattgefunden", sagte Welz. Sie sei zwar "von einer Seite emotional" geführt worden: "Aber da wurden keine Beleidigungen ausgesprochen. Da war alles in Ordnung, wie es gelaufen ist."

Ansonsten gelte: "Was in der Kabine war, bleibt in der Kabine."