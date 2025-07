Die ersten Spiele stehen fest: FC Bayern wird zum Abend-Event

Die Mannen um Bayern-Coach Trainer Vincent Kompany (39) befinden sich - nach der Klub-WM - erst einmal noch im Erholungsurlaub. © Foto von JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Eine gute Woche nach dem bereits zuvor festgelegten Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig am Freitag, 22. August (20.30 Uhr), in der Allianz Arena tritt der deutsche Rekordmeister am 30. August (18.30 Uhr) beim FC Augsburg an.

Nach der ersten Länderspielpause der Saison steht am Samstag, 13. September, um 18.30 Uhr das Wiedersehen mit Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV in München an.

Zum Start des Oktoberfests am 20. September läuft die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany um 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim auf.

Eine knappe Woche später ist Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr) zu Gast. Die Bundesliga-Amtszeit von Sandro Wagner als neuem Trainer des FC Augsburg beginnt an einem Samstag.

Am 23. August sind die Schwaben um 15.30 Uhr beim SC Freiburg zu Gast.