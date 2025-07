Krallt sich der FC Bayern im Sommer diesen Nations-League-Gewinner?

München - Renato Veiga dürfte so manchem noch ein Begriff sein. Der 21-Jährige stand in der Bundesliga bereits für den FC Augsburg auf dem Platz. Folgt im Dress des FC Bayern schon bald ein Wiedersehen mit den Fans aus Deutschland ?

Alles in Kürze

Er ist noch bis zum Sommer 2031 an den Verein aus der englischen Premier League gebunden. Sein aktueller Marktwert wird laut " Transfermarkt " auf rund 25 Millionen Euro taxiert - eine problemlos stemmbare Summe.

Er soll demnach als Nachfolger des alles andere als unumstrittenen Min-jae Kim (28) gehandelt werden, sollte dieser den FC Bayern im Sommer verlassen. Bleibt der Südkoreaner, zerschlägt sich jedoch im Gegenzug wohl auch das Interesse an Veiga wieder.

Der portugiesische Nationalspieler, der mit seinem Land die Nations League gewinnen konnte, soll laut " Bild "-Informationen beim Rekordmeister auf der Wunschliste stehen und womöglich die Abwehr der Münchner in der kommenden Spielzeit verstärken.

Von den Blues, die ihn 2024 für 14 Millionen Euro vom FC Basel aus der Schweiz geholt hatten, war er zuletzt an Juventus Turin und somit in die Serie A verliehen worden. Auch seine Zeit in Augsburg absolvierte er im Rahmen eines solchen Leihgeschäfts.

Damals noch bei der zweiten Garde von Sporting Lissabon unter Vertrag kickte Veiga von Januar bis August 2023 für die Fuggerstädter. Insgesamt 13 Einsätze stehen zu Buche. Ein Tor oder eine Vorlage konnte er nicht beisteuern.