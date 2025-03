Tinte trocken: Kimmich verlängert mit dem FC Bayern

Joshua Kimmich (30) bleibt dem FC Bayern erhalten. © Tom Weller/dpa

"Ein Kompliment an unsere sportliche Leitung und unseren Vorstand: Der FC Bayern braucht Spieler, die nicht nur das Trikot tragen, sondern auch Verantwortung – auf und neben dem Platz. Und Joshua Kimmich ist so ein Spieler", so Bayern-Präsident Herbert Hainer (70) am Donnerstag.

"Er ist einer, der immer vorangeht, sei es im Club oder als DFB-Kapitän. Sein Hunger ist ungebrochen, das war im Champions League-Achtelfinale wiederzusehen", ergänzte Vorstand Jan-Christian Dreesen (57).

Kimmich hat die Bayern-DNA verinnerlicht, erklärte Sportchef Max Eberl (51). "Beim FC Bayern habe ich das beste Umfeld, um meine sportlichen Ziele zu erreichen. Danach habe ich entschieden", sagte Kimmich selbst zu seiner Entscheidung.

Der 30-Jährige und der Rekordmeister hatten es zuvor mehr als spannend gemacht und die Verhandlungen immer wieder hinausgezögert.