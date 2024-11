Dreesen-Zukunft beim FC Bayern: Entscheidung offiziell gefallen

München - Die Entscheidung an der Säbener Straße ist gefallen: Jan-Christian Dreesen bleibt trotz der Diskussionen um seine Person auch künftig Vorstandsvorsitzender des FC Bayern . Das Arbeitspapier des 57-Jährigen wird verlängert.

Jan-Christian Dreesen (57) bleibt FCB-Vorstandsvorsitzender! © Angelika Warmuth/dpa

Wie der Rekordmeister am heutigen Montagabend bekannt gab, wird in München "auf Kontinuität in der Führungsspitze" gesetzt und die "erfolgreiche Zusammenarbeit" mit Dreesen folglich verlängert.

Bedeutet: Der bis zum Sommer 2025 laufende Vertrag Dreesens besitzt nun eine Laufzeit bis zum 30. Juni des Jahres 2027. Der Beschluss fiel den Angaben der Verantwortlichen zufolge während der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung einstimmig.

Dreesen habe den Vorstandsvorsitz in einer schwierigen Phase übernommen und die FC Bayern München AG in kurzer Zeit wieder in "ruhigeres Fahrwasser" geführt, erklärte Herbert Hainer (70), Vereinspräsident und Aufsichtsratsvorsitzender.

Eben jener Weg solle dementsprechend fortgesetzt werden.

"Wir sind sicher, dass er der Richtige ist, um zusammen mit seinen Vorstandskollegen Michael Diederich und Max Eberl die anstehenden Herausforderungen anzugehen und die hochgesteckten Ziele des FC Bayern zu erreichen", so Hainer.