Offiziell! Eric Dier bleibt beim FC Bayern: "Bin sehr glücklich in München"

Eric Dier (30) hat nun Vertrag bis Juni 2025 in München. © Tom Weller/dpa

Der Vertrag des 49-maligen englischen Nationalspielers hat sich wegen einer gemeinsam vereinbarten Klausel um eine Saison bis zum 30. Juni 2025 verlängert, wie der Verein am Samstag mitteilte. Der Innenverteidiger war im Januar auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

"Eric Diers Vertrag hat sich aufgrund von Einsätzen um ein Jahr verlängert. Er ist in unserer Abwehr mit seiner ganzen Persönlichkeit eine wertvolle Unterstützung", sagte Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl (50) in der Mitteilung.

Dier will den Fokus voll auf das Sportliche richten. "Ich bin sehr glücklich in München. Jetzt ist meine Zukunft geregelt und ich kann mich ausschließlich auf meine Leistung und darauf konzentrieren, wie ich dem Verein helfen kann", so der 30-Jährige. "Wir wollen wieder Spiele und Titel gewinnen, auch wenn es aktuell eine schwierige Phase für uns ist."

Dier kam bislang in sieben Pflichtspielen für die Münchner zum Einsatz. In fünf Partien stand er in der Startelf.