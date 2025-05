Eric Dier über Wechsel vom FC Bayern: "Wir hatten gute Gespräche, aber ..."

Eric Dier (31) wird ab der kommenden Saison für den AS Monaco spielen. © Peter Kneffel/dpa

"Wir hatten gute Gespräche mit dem FC Bayern, aber konnten uns einfach nicht einigen", sagte Dier der britischen "The Sun". "Also hab ich angefangen, zu schauen, was die Gelegenheit für mich selbst ist."

Seine Zeit in München bereue er nicht, aber: "Wenn man lange an einem Ort ist, bekommt man nicht mit, wie groß die Welt da draußen ist."

Der Engländer wird künftig für den AS Monaco spielen, wie er verriet. "Monaco hat sich für mich wirklich ins Zeug gelegt und das weiß ich zu schätzen. Sie haben sich sehr bemüht."

"Fußball ist in vielen Ländern sehr groß, und man kann viel lernen, wenn man herumkommt - verschiedene Kulturen, verschiedene Arten von Fußball und Ligen. Ich denke, der Wechsel wird mir guttun."