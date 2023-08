116 Millionen Euro für Kane? Hamann hat ganz klare Meinung!

Bleibt Harry Kane (30) bei Tottenham Hotspur? © John Walton/Press Association/dpa

Der frühere Nationalspieler rät dem Rekordmeister von einem Transfer von Englands Stürmerstar ab.

"Er hat nicht die Physis eines Lewandowski, schnell war er noch nie, und ich hätte größte Bedenken, ob er in zwei oder drei Jahren die Tore schießt, die Lewandowski jetzt noch mit 34 schießt", befand "Sky"-Experte Hamann bei einer Veranstaltung des TV-Senders am Dienstagnachmittag in München.



Kane ist der absolute Wunschstürmer der Roten. Der Premier-League-Klub soll aber angeblich 100 Millionen Pfund [umgerechnet rund 116 Millionen Euro, Anm. d. Red.] für seinen Torjäger einfordern.

"Für mich ist das zu viel Geld für einen 30-Jährigen", meinte Hamann, der selbst mehrere Jahre für die Bayern spielte und führte im Anschluss seine Sichtweise entsprechend aus: "Es wäre für die Bayern gut, es wäre für die Liga gut, es muss aber passen. Für mich steht das, was bezahlt werden würde zu dem, was sie bekommen, in keinem Verhältnis."

Neben der Ablöse müssten die Roten noch rund 100 Millionen als Gehaltskosten für vier Vertragsjahre veranschlagen.