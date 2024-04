Müllers Kult-Kommentar zum Zoff zwischen Hoeneß und Tuchel: "Scheißegal"

Am Streit zwischen Uli Hoeneß (72, l.) und Thomas Tuchel (50, M.) hat Thomas Müller (34, r.) kein Interesse. © Bildmontage: Tom Weller/dpa, Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert-press/dpa, Sven Hoppe/dpa

Die Münchner Fußball-Ikone parodierte nach dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt den langjährigen Schlussmann und früheren Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn (54), als er zur Auseinandersetzung von Hoeneß und Tuchel befragt wurde.

"Das ist mir scheißegal", sagte Müller am Samstag in der ARD-"Sportschau" in seiner gelungenen Kahn-Imitation mit verstellter Stimme.



Bayern-Patron Hoeneß hatte bei einem öffentlichen Auftritt die Arbeit von Tuchel bei der Entwicklung von jungen Spielern bemängelt. Tuchel fühlt sich in seiner "Trainer-Ehre" verletzt, die "Anschuldigungen" seien "meilenweit" von der Realität entfernt.

Kahn hatte die legendären Worte im Jahr 2002 nach einer Niederlage in Bremen gesprochen.