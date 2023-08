Abschied nach einem Jahr? Tel: "Habe nur den FC Bayern im Kopf"

Youngster Mathys Tel (18) vom FC Bayern München hat mit Blick auf die eigene Zukunft bereits sehr klare Vorstellungen. © Tom Weller/dpa

"Ich will für immer hierbleiben", erklärte der junge Franzose im Gespräch gegenüber "kicker". Der Klub sei längst sein Zuhause geworden. Irgendwann zu einer Vereinslegende - wie es beispielsweise Franck Ribéry (40) war - heranzuwachsen, sei sein Traum.

Tel war im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro vom FC Stade Rennes an die Säbener Straße gelotst worden und hat es in seiner ersten Spielzeit für den Meister auf 600 Minuten bei 28 Einsätzen gebracht. Sechs Treffer stehen bislang zu Buche.

Da es sich jedoch meist um Kurzeinsätze gehandelt hat, ist allerdings natürlich noch viel Luft nach oben, was auch dem spielstarken Rechtsfuß, der unlängst mit Eintracht Frankfurt und dem Werder Bremen in Verbindung gebracht wurde, durchaus bewusst ist.

Er habe in seinem ersten Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt viel gelernt, erklärt Tel, der vor seinem Wechsel an die Isar nicht nur beim deutschen Serienmeister, sondern bei zahlreichen Topklubs weit oben auf dem Zettel stand. Und weiter: "Das war sehr wichtig für mein Selbstvertrauen. Ich bin noch jung und muss arbeiten, lernen, jeden Tag."