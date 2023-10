Beleidigende Plakate in Bayern-Fankurve: Das sagt FCB-Trainer Tuchel zur Aktion

Trainer Thomas Tuchel (50) vom FC Bayern hat sich nach dem Spiel gegen den SC Freiburg zu der Plakataktion der Münchner Fans geäußert. © Tom Weller/dpa

Im Zuge der am Ende nicht erfolgten Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng (35), dem weiterhin in München eine Verurteilung wegen eines schwerwiegenden Fehlverhaltens gegen seine ehemalige Lebensgefährtin droht, erinnerten sie an den proklamierten Wertekodex der Münchner.

"Kein Platz für Charakterschweine im Verein - weder auf dem Feld noch im Vorstand", stand zudem auf einem Spruchband. Das war wohl als Botschaft gegen Boateng sowie auch den als Sportvorstand gehandelten Max Eberl (50) zu verstehen, welcher bis vor Kurzem noch bei RB Leipzig angestellt war.

Trainer Thomas Tuchel (50) äußerte "wenig Verständnis" für diesen Protest, der "nah an der Beleidigung" sei, dazu "anonym und plakativ".

Vereinspräsident Herbert Hainer (69) sprach nach dem deutlichen und komplett verdienten 3:0-Heimtriumph des FC Bayern München gegen sehr schwache Freiburger von "Interpretationen", dass Boateng und Eberl gemeint gewesen seien. "Ich kann das nicht kommentieren. Aber prinzipiell ist ganz klar. Wir haben klare Werte beim FC Bayern - und die verfolgen wir auch."