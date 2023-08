Geht jetzt alles ganz schnell? Pavard soll sich mit Manchester United einig sein!

Pavards Vertrag in München läuft im Sommer des kommenden Jahres aus. Er war im Jahr 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Isar gelotst worden. Pavard wird in der bayerischen Landeshauptstadt vor allem als Rechtsverteidiger eingesetzt, er selbst sieht sich lieber in der Innenverteidigung - und macht daraus keinen Hehl.