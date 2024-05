Bayern-Remis gegen Real: Ex-Nationalspieler kritisiert Kim!

"In einem Halbfinale der Champions League darfst du dir keinen Fehler leisten, schon gar nicht mehrere", kritisierte Helmer. "Ob Kim vorher viel oder wenig gespielt hat, darf keine Rolle spielen."

Kim habe schon oft bewiesen, dass er ein klasse Spieler sei, schrieb Helmer. Doch auch das Foul an Rodrygo (23) vor dem Elfmeter hätte nicht passieren dürfen.

"Keine Entschuldigung gibt es da meiner Meinung nach, auch wenn der Pass von Toni Kroos (34) natürlich herausragend ist", urteilte Helmer in einer Kolumne für den " kicker " am Donnerstag über das Abwehrverhalten Kims, der sich vor jenem Pass durch eine Finte des Torschützen Vinicius Junior (23) hatte locken lassen.

Der Südkoreaner habe sich beim 2:2-Unentschieden der Münchner im so wichtigen Hinspiel gegen Real Madrid am Dienstagabend "unverzeihliche Aussetzer" vor den Toren der Spanier geleistet.

Kim war von verschiedenen Seiten kritisiert worden. Aus Sicht von Thomas Tuchel (50) hatte er in den jeweiligen Szenen "zu gierig" agiert. Das Rückspiel im Halbfinale wird am kommenden Mittwoch in Madrid ausgetragen.