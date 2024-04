FC Bayern bezwingt Köln: Coman-Schock trübt Münchner Sieg

München - Der FC Bayern hat die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal erfolgreich gestaltet. Die Münchner gewannen gegen leidenschaftliche Kölner mit 2:0 (0:0). Eine Szene in der 48. Minute trübte allerdings die Siegesstimmung des Rekordmeisters.

Sven Ulreich (l.) verhindert den Bayern-Rückstand in der 20. Minute gegen Kölns Sargis Adamyan. © Tom Weller/dpa

Kingsley Coman blieb bei einer Schussbewegung im Rasen hängen und fasste sich sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Oberschenkel. Der verletzungsgeplagte Franzose musste gestützt von Betreuern den Rasen verlassen.

Zu Beginn ließen giftige Geißböcke bei den Münchnern zunächst keine Spielfreude aufkommen. Die Gäste erarbeiteten sich auch die ersten Großchancen der Partie.

Erst verfehlte Alidou den Bayern-Kasten nur um Zentimeter (9.). Dann scheiterte Adamyan an Schlussmann Sven Ulreich (20.), der den kurzfristig wegen Adduktorenproblemen ausgefallenen Manuel Neuer ersetzte.

Doch dann kamen die Hausherren in Fahrt! Aber der Ball wollte einfach nicht rein. Guerreiro (29.), Kane (35., 38., 41.) und Tel (43.) scheiterten am überragenden Köln-Keeper Schwäbe beziehungsweise am Aluminium. Zweimal klatschte die Kugel gegen den Pfosten.