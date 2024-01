Dicke Luft zwischen Goretzka und Tuchel? Bayern-Star geschockt von Aussage seines Trainers

München - Als Leon Goretzka (28) nach dem zähen 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin am Mittwochabend mit einer Aussage seines Trainers konfrontiert wurde, entgleisten dem Nationalspieler die Gesichtszüge.

Das Verhältnis zwischen Leon Goretzka (28, r.) und seinem Trainer Thomas Tuchel (50) wirkt angekratzt. © Carmen Jaspersen/dpa

Bereits nach der vorangegangenen 0:1-Blamage gegen Werder Bremen hatten einige Experten ihr Unverständnis darüber geäußert, dass Goretzka nicht in der Startelf stand - allen voran Lothar Matthäus (62).

"Wenn man so einen Führungsspieler wie Goretzka in seinem Kader hat - und der ist topfit - dann gibt es natürlich auch in der Mannschaft Stimmen, die da vielleicht die Entscheidung des Trainers nicht ganz verstehen", kommentierte der Rekordnationalspieler bei "Sky".

Gegen die Eisernen brachte Thomas Tuchel (50) den Mittelfeldmann von Beginn an. Der Coach begründete diese Entscheidung vor Anpfiff damit, dass Guerreiro diesmal für Davies hinten links spielt und somit ein Platz im Mittelfeld frei war.

Es war also eine Entscheidung gegen Davies und nicht pro Goretzka! Als der 28-Jährige nach dem Spiel von einem Sky-Reporter darauf angesprochen wurde, reagierte der gebürtige Bochumer vielsagend.