Martinez schockt FC Bayern! Müller sieht Führung der Mailänder nur von der Bank aus

München - Thomas Müller darf nach all den internen Querelen beim FC Bayern in der Champions League gegen Inter Mailand nicht ran. Die Fans sehen ein enges Spiel. Harry Kane vergibt kläglich, Lautaro Martinez macht es besser.

Statt Müller, dessen Vertrag nicht mehr verlängert wird , setzte Vincent Kompany in der Startelf seiner Bayern auf Raphaël Guerreiro. Ein Nackenschlag für den Ur-Roten, allerdings konnte Guerreiro gegen Bochum in der Liga auf dieser Position überzeugen.

Die Bayern hatten in einem spannenden Schlagabtausch ein leichtes Übergewicht und hätten durch Kane in der 26. Minute in Führung gehen müssen. Von Olise völlig frei am linken Fünfereck mustergültig bedient verfehlte der Stürmer das Tor knapp.

Auf der Gegenseite machte es Martinez nach einem sehenswerten Angriff der Gäste aus Italien besser. Marcus Thuram legte im Sechzehner mit der Hacke ab, der Argentinier war da und schoss das Leder per Außenrist zum 1:0 in die Maschen (38. Minute).

TAG24 bleibt für Euch natürlich am Ball!

Erstmeldung 20.44 Uhr, zuletzt aktualisiert. 22.13 Uhr