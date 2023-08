Erst Supercup, dann Geheimtest! FC Bayern gegen RB Leipzig im Duell-Doppelpack

München/Leipzig - Duell-Doppelpack! Der FC Bayern München und RB Leipzig spielen noch vor dem von vielen sehnlichst erwarteten Start der neuen Saison der Bundesliga am 18. August gleich zweimal gegeneinander.

Der FC Bayern München wird einen Tag nach dem Supercup-Duell erneut gegen die Roten Bullen auf dem Rasen stehen - allerdings ohne Öffentlichkeit. © Christof STACHE/AFP

Nach dem Supercup am 12. August (20.45 Uhr, Sky und Sat.1) in der Allianz-Arena, in dem sich der Meister und der Pokalsieger gegenüberstehen, ist für den 13. August ein zweites, geheimes Treffen auf dem Campus des Rekordmeisters geplant.

Entsprechende dpa-Informationen decken sich mit einem Bericht der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch.

Es gibt allerdings eine entscheidende Besonderheit: Die zweite Partie wird ohne jegliche Öffentlichkeit ausgetragen - auch Medien sind nicht zugelassen.

Doch was hat es mit dem Geheimtest auf sich?

Die beiden Trainer der jeweiligen Teams, Thomas Tuchel (49) und Marco Rose (46), wollen vor dem Auftakt im Oberhaus noch weitere Erkenntnisse über ihre Spieler sammeln - und jenen eine Einsatzchance geben, die im Supercup nicht oder nur kurz gespielt haben.