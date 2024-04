FC Bayern gegen Real für Tuchel "wie ein Finale": Fans gefordert!

München - Die Störfeuer vom Tegernsee, zähe Vertragsverhandlungen und eine schleppende Trainersuche rücken beim FC Bayern in den Hintergrund. Heute zählt nur eine Sache: der Kracher in der Champions League gegen Real Madrid!

Vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch im Estadio Santiago Bernabéu gilt es, eine Grundlage dafür zu schaffen, den Traum vom letztmöglichen Titel dieser Saison am Leben erhalten zu können.

Die Königlichen gastieren ab 21 Uhr in der Allianz Arena in München zum Hinspiel des Halbfinales.

Dem erfahrenen Übungsleiter fehlen beim Gastspiel in München lediglich David Alaba, der ehemalige Star des FC Bayern befindet sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining, und Daniel Carvajal. Dieser ist für das Hinspiel gelb-gesperrt.

Kingsley Coman, der durch eine Muskelbündelverletzung in den rechten Adduktoren außer Gefecht gesetzt ist, wird das Spiel ebenso verpassen wie Sacha Boey (Muskelbündelriss), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Tarek Buchmann (Muskelverletzung).

Statt sich zu viele Gedanken über die mögliche Leistung des Gegners zu machen, betonte der Coach im Vorfeld lieber, worauf es seiner Meinung nach für die Münchner selbst gegen Madrid ankommen wird: "Die Aufgabe gegen Real besteht darin, genügend Leute in die Offensive zu bringen, um ihnen wehzutun, aber sich gleichzeitig nicht zu entblößen. Wir müssen eine gute Balance aus Disziplin und Freiheit finden." Natürlich benötige man zusätzlich auch "das Spielglück, das Momentum".

Real konnte im Viertelfinale der Königsklasse bekanntlich Manchester City aus dem Wettbewerb werfen. Weiterer Worte, wie schwer die Aufgabe für Tuchel und seine Bayern-Spieler am heutigen Abend wird, bedarf es wohl nicht.

"Wir brauchen eine absolute Top-Atmosphäre. Es muss ein Heimvorteil sein, die Zuschauer müssen das Spiel atmen", forderte Tuchel bei der Pressekonferenz am gestrigen Montag mit Blick auf das Kräftemessen mit den Königlichen.

Die mit 75.000 Fans einmal mehr restlos ausverkaufte Allianz Arena muss demnach genauso abliefern wie die Spieler auf dem Rasen. Für Tuchel fühle sich das Hinspiel an "wie ein Finale". Dementsprechend heftig müsse es auf der Tribüne auch brodeln.

Von Thomas Müller und den Verantwortlichen gibt es außerdem den Appell, komplett in Rot zu erscheinen. "Schaut in Eure Kleiderschränke oder legt Euch was Rotes zu – mia san mia: Rot", wird der Ur-Bayer auf der Webseite der Münchner zitiert.