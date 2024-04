FC Bayern siegt bei CL-Generalprobe gegen Frankfurt, aber zwei Spieler bereiten Sorgen!

München - Generalprobe mit geringer Aussagekraft! Der FC Bayern hat vor dem Kracher in der Champions League gegen Real Madrid in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 gewonnen. Angeschlagene Spieler bereiten aber Sorgen.

Der FC Bayern hat gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, Harry Kane (r.) hat den Rekordmeister mit zwei Treffern zum Sieg geschossen. © Alexandra Beier/AFP

An der auf der Hand liegenden Tatsache, dass der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit nur noch ein Ziel vor Augen hat, gibt es nichts zu rütteln. Das Oberhaus ist abgehakt, die Schale längst vergeben.

Das war auch gegen die Adlerträger zu erkennen. Leroy Sané fehlte im Kader, gleiches galt für Jamal Musiala. Schonen und hoffen, dass die Spieler für die Königlichen fit sind, lautete die Bayern-Devise.

Passend dazu war der größte Schreckmoment nicht etwa der Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Hugo Ekitiké (23. Minute). Die Fans dürften vielmehr bei den in Durchgang eins sichtlich angeschlagen auf dem Feld sitzenden Matthijs de Ligt und Konrad Laimer unruhig in den Sitzschalen der heimischen Arena hin und her gerutscht sein.

Für Laimer ging es nicht weiter. Der Vorbereiter zur 1:0-Führung durch Harry Kane (9.) musste in der 28. Minute vom Rasen, konnte diesen immerhin eigenständig verlassen. Die Sorgenfalten bei Thomas Tuchel dürften dennoch tiefer geworden sein.

De Ligt, der in einem Luftzweikampf mit Junior Dina Ebimbe etwas abbekommen hatte, durfte in der Pause raus. Auf beide Stars dürfte der Coach gegen Real sicherlich nicht verzichten wollen. Sicherheitsmaßnahmen prägten somit nachvollziehbarerweise nicht nur vor dem Anpfiff, sondern auch während der Partie auf Seiten der Münchner das Bild.