Aussortiert! Goretzka gegen Ulm nicht im Münchner Kader

Hat Leon Goretzka (29) beim FC Bayern noch eine Zukunft? © David Inderlied/dpa

Wie "kicker" und "Sky Sport" berichten, sollen die Gründe für die knallharte Aussortierung durch den neuen Trainer der Münchner, Vincent Kompany (38), nicht gesundheitlicher Natur sein. Goretzka sei einsatzbereit und stünde dennoch nicht im Kader.

Der Mittelfeldspieler, der bereits unter Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel (50) nicht den leichtesten Stand beim deutschen Rekordmeister hatte und als einer der namhaften Verkaufskandidaten gilt, hat zwar noch ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2026, dürfte nun aber noch mehr ins Grübeln kommen.

Noch gelte allerdings: Der Rechtsfuß, der seit 2018 für den FC Bayern auf dem Feld steht, will sich an der Säbener Straße durchbeißen, den Verein nicht in der laufenden Transferperiode der Bundesliga verlassen. Diese endet am 30. August um 20 Uhr.