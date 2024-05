Doppelschock und Pleite gegen VfB Stuttgart: FC Bayern kassiert Rückschläge vor Real-Rückspiel!

Stuttgart - Voller Fokus? Keine Chance! Der FC Bayern hat in der Bundesliga zwar die Akteure des VfB Stuttgart vor Augen, das Kräftemessen mit Real Madrid in der Champions League aber im Hinterkopf gehabt. Die 1:3-Pleite ist Nebensache.

Harry Kane traf für den FC Bayern auch gegen den VfB Stuttgart. Am Ende war das Elfmetertor des Stürmers allerdings wenig wert. © Bernd Weißbrod/dpa

Passend dazu klingelte es nach knapp einer halben Stunde auch noch im Kasten von Keeper Manuel Neuer. Leonidas Stergiou konnte die Hausherren nach einem lockeren Doppelpass mit Deniz Undav nicht unverdient mit 1:0 in Führung schießen (29).

Dank eines durchaus diskutablen Elfmeters nach einem vom Unparteiischen Tobias Welz als Foul gewerteten Zweikampf zwischen Waldemar Anton an Serge Gnabry stand es zur Halbzeit dennoch unentschieden. Die bayerische Lebensversicherung Harry Kane netzte vom Punkt sicher zum 1:1 (37.).

Während die Stuttgarter das Spiel auch in Halbzeit zwei bestimmten, gingen bei den Bayern munter die Schonungsmaßnahmen Tuchels weiter. Bryan Zaragoza kam früh für Gnabry, Mazraoui bekam für Kimmich noch ein bisschen Bewegung (beide 64.). Sané durfte außerdem für Mathys Tel rein (72.).

Auf der Gegenseite peitschte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß seine Mannen permanent nach vorne und brachte unter anderem Mahmoud Dahoud für Abwehrspieler Anthony Rouault (72.), um die Offensive zu stärken. Und seine Spieler konnten sich gegen viel zu passiv agierende Gäste in der Tat für den extrem hohen Aufwand an diesem Samstagnachmittag spät noch belohnen!

Der ebenfalls eingewechselte Woo-Yeong Jeong kam in der Schlussphase mutterseelenallein am rechten Fünfer zum Kopfball und drückte das Leder gegen einen nicht gut aussehenden Neuer zum 2:1 in die Maschen. Doch damit nicht genug! In der Nachspielzeit rundete Silas den Tag der Schwaben-Fans mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand ab (90.+3).