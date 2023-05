Meisterkampf: FC Bayern kann im Topspiel gegen Leipzig vorlegen

Der BVB spielt erst am Sonntag um 17.30 Uhr auswärts gegen den FC Augsburg .

Die Bayern können somit am vorletzten Spieltag im Titelduell mit einem Heimsieg den Abstand auf Dortmund zumindest für eine Nacht auf vier Punkte vergrößern.

Die Münchner empfangen am Samstag ab 18.30 Uhr im Topspiel der Bundesliga RB Leipzig .

Am letzten Spieltag in einer Woche gastieren die Bayern in Köln. Dortmund empfängt dann Mainz.