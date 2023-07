FC Bayern leiht Alexander Nübel an VfB Stuttgart aus

Alexander Nübel (26) geht für eine Saison zum VfB Stuttgart. © Federico Gambarini/dpa

Das teilten beide Verein am Dienstag mit. Die Leihe ist für die kommende Saison vorgesehen.

"Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen. Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln", sagte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen (55) in einer Mitteilung der Münchner.

Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Isar gewechselt. Gegen Deutschlands Nationalturhüter Manuer Neuer (37) konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. Deshalb war der 26-Jährige in den vergangenen zwei Saisons an den AS Monaco ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. In der Ligue 1 stand Nübel in 97 Pflichtspielen zwischen dem Kasten.

Der Keeper selbst begründete seine Entscheidung folgendermaßen: "Die Gespräche mit Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß waren der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich für den VfB entschieden habe. Sie haben mir den Klub, die Stadt und die tolle Stimmung im Stadion mit der großen Unterstützung durch die Fans nähergebracht. Ich freue mich sehr, jetzt beim VfB und zurück in der Bundesliga zu sein."

Und weiter: "Mit Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt habe ich bereits beim DFB zusammengespielt, gemeinsam mit ihnen und den anderen Spielern werde ich mich ab sofort bestmöglich auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison vorbereiten."