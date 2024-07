FC Bayern macht wohl Kehrtwende bei Dayot Upamecano!

Während sich der 25-Jährige in der französischen Nationalmannschaft als feste Säule in der Innenverteidigung etabliert hat, fiel er bei den Bayern immer wieder mit kapitalen Aussetzern negativ auf.

Bleibt die Frage: Was will der Spieler? Am Rande der Europameisterschaft sagte Upamecano selbst dazu: "Jetzt bin ich voll auf die Nationalmannschaft konzentriert. Was bei Bayern passiert, werden wir nach der EM sehen." Ein klares Bekenntnis klingt anders...