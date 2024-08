"Ist die nicht für Herrn Carro?": FCB-Boss Eberl mit Torten-Diss gegen Leverkusen-Chef

München - Der Zwist zwischen Bayern-Boss Max Eberl (50) und Leverkusen -Chef Fernando Carro (60) geht in die nächste Runde. Nachdem der Spanier sich den 50-Jährigen vorgeknöpft hatte, folgte nun die Retour-Kutsche.

Bayern-Boss Max Eberl (50) mit Neuzugang Michael Olise (22) und einer Torte für den Franzosen. © Christian Kunz/dpa

Eigentlich wollte der FC Bayern seinen neuen Spieler Michael Olise (22) an der Säbener Straße vorstellen. Doch der frühere Manager von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig nutzte die kurzweilige Pressekonferenz für einen Diss gegen den 60-jährigen Spanier.

Was war passiert: Pressesprecher Dieter Nickels (61), Eberl und der französische Neuzugang verließen den Presseraum. Dabei trug der 50-jährige Bayern-Boss einen Kuchen in der Hand, glasiert mit den olympischen Ringen, den Olise für Frankreichs Silber-Gewinn erhalten hatte.

Doch ohne ein Wort in Richtung Leverkusen wollte Eberl den Raum wohl nicht verlassen. "Ist die nicht für Herrn Carro?", stichelte er in Richtung des Bayer-Chefs.

Der Hintergrund: Carro hatte am Vortag Eberl verbal attackiert. "Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts! Ich würde nicht mit ihm verhandeln", sagte er am Rande einer Fan-Veranstaltung.

Aber warum ließ sich der Spanier so gehen? Seit Wochen verhandeln der Deutsche Meister und die Münchener wegen Nationalspieler Jonathan Tah (28). Der Abwehr-Hüne möchte unbedingt an die Isar wechseln, doch bisher konnten sich die Vereine nicht einigen.