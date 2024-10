Perfekt! Dieser Mann soll die Zukunft des FC Bayern mitprägen

München - Die Spatzen hatten es in den vergangenen Tagen von den Dächern gepfiffen, nun ist es auch offiziell: Der FC Bayern hat einen neuen Chef für die hauseigene Scoutingabteilung. In dieser hat ab sofort Nils Schmadtke das Sagen.

Nils Schmadtke (35, l.) war unter anderem bereits als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach tätig. © David Inderlied/dpa

Wie der Deutsche Rekordmeister zu der Personalie mitteilte, nimmt der 35 Jahre alte Sohn des früheren Schlussmannes und danach langjährigen Managers in der Bundesliga, Jörg Schmadtke (60), am heutigen Dienstag seine Arbeit an der Säbener Straße auf.

"Wir freuen uns, Nils Schmadtke für den FC Bayern gewonnen zu haben", wird Sportdirektor Christoph Freund (47) zitiert. Dieser habe "viele Erfahrungen im Profifußball gesammelt" und bringe zusätzlich eine "große Expertise im Bereich Scouting" mit.

Man wolle potenzielle Spieler laut Freund so früh wie möglich erkennen. "Hier wird Nils eine wichtige Rolle einnehmen." Zudem soll der neue Head of Scouting noch für eine "intensive Verzahnung mit unserem FC Bayern Campus verantwortlich" sein.