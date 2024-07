Geheimer Ärmel-Code! FC Bayern präsentiert neues Auswärtstrikot

Die Bayern-Stars Leroy Sané (28, l.) und Harry Kane (30) präsentieren das neue Auswärtstrikot für die Saison 2024/25. © -/FC Bayern München/dpa

Türkise Elemente ziehen sich durch die schwarze Basis des Shirts und sollen die Patina der Bavaria widerspiegeln. Das Logo des Klubs sowie das des Ausrüsters, Sponsors und Anteilseigners Adidas sind entsprechend in einem rötlichen Ton gehalten.

Technische Besonderheit: Der Sponsor Allianz wird mit einem speziellen QR-Code auf dem Trikotärmel vertreten sein: Wer das Logo einscannt, soll laut dem Verein exklusive Aktionen abrufen können!

Die neuen Trikots werden die Spieler um Keeper Manuel Neuer (38) & Co. erstmals am 3. August in Südkorea gegen Tottenham Hotspur tragen.