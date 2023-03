FC Bayern präsentiert Tuchel: Münchner Bosse reden Klartext zum Nagelsmann-Aus

München - Ein halbes Jahr nach seinem überraschenden Rauswurf beim FC Chelsea unterschreibt Thomas Tuchel (49) als Nachfolger von Julian Nagelsmann (35) beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025. Am Samstag präsentierten die Münchner Bosse Oliver Kahn (53) und Hasan Salihamidzic (46) den neuen Chefcoach in der Münchner Allianz Arena.

"Wir haben uns am Montag zusammengesetzt und alles analysiert. Fußball ist ehrlich, wenn man sich die Daten anschaut. Wenn man sieht, dass diese Leistungskurve nach unten geht, ist man auch gezwungen zu reagieren."

Sportvorstand Salihamidzic nannte die "wellenartigen Leistungen" der Mannschaft während der kompletten Amtszeit von Nagelsmann als Grund für die Entlassung. "Wir haben gesehen, dass es keine Phase mehr ist, sondern, dass die Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat. Wenn die Leistungskurve nach unten zeigt, muss man reagieren", so der 46-Jährige.

Vorstandschef Oliver Kahn (53, l.) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) haben am Samstag den neuen Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel, vorgestellt. © Angelika Warmuth/dpa

Nach den Erklärungen der Bayern-Bosse zum Nagelsmann-Aus betrat auch Tuchel das Podium. "Ich bin davon überzeugt, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, vom FC Bayern angefragt zu werden", sagte der neue Cheftrainer der Münchner.

"Die DNA des Clubs ist eine Verpflichtung. Bei den Bayern geht es ums Gewinnen, auch um die Art und Weise. Der Kader ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa. Es ist eine große Vorfreude, mit diesem Kader zusammenzuarbeiten. Man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen. Das ist auch eine große Verpflichtung."

Auch in der Nähe seiner Familie arbeiten zu können, sei einer der Gründe gewesen, die Herausforderung in München anzunehmen.

Salihamidzic kontaktierte Tuchel erstmals am Dienstag. "Am Dienstagabend haben wir uns getroffen, hatten ein sehr gutes Gespräch. Er war von der ersten Sekunde an sehr heiß, wir haben viel gesprochen", erklärte er. Bereits zwei Tage später sei alle klar gewesen.

Auch Tuchel war überrascht, als plötzlich Brazzo bei ihm anrief. "Ich bin davon ausgegangen, dass ich meine Karriere im Ausland fortsetze", sagte der gebürtige Krumbacher. "Die Größe der Herausforderung hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich es machen möchte."