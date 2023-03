Es ist offiziell: FC Bayern verkündet Nagelsmann-Aus und Tuchel-Verpflichtung!

Das geplante Langzeitprojekt Julian Nagelsmann (35) beim FC Bayern ist beendet. © Federico Gambarini/dpa

Der 2021 für eine Rekordablöse im zweistelligen Millionenbereich verpflichtete Nagelsmann, der in dieser Woche noch beim Skifahren in Österreich weilte, war am Freitagnachmittag für eine Stunde in die Säbener Straße gekommen.



Nach seinem Gespräch mit Vorstandsvorsitzendem Oliver Kahn (53) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) wurde die Trennung dann am Abend bestätigt. "Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison infrage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert", erklärte Kahn.

Seine Nachfolge soll der derzeit vereinslose Thomas Tuchel antreten. Der 49-Jährige war in dieser Spielzeit beim FC Chelsea entlassen worden, mit dem er 2021 die Champions League gewonnen hatte. 2020 unterlag der ehemalige Bundesliga-Trainer des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund mit Paris Saint-Germain im Finale der Königsklasse.

Pikant ist nun, dass Tuchel die Bayern ausgerechnet im Topspiel gegen den BVB am Samstag kommender Woche in München erstmals coachen wird.