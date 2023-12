Kein großes Rätsel: FC Bayern schaut bei Winter-Transfers auf Defensivbereich

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer (69) bestätigt, dass man seinen Fokus auf einen Lückenfüller in der verletzungsgeschwächten Verteidigung legt. © Christof STACHE/AFP

Trainer Thomas Tuchel (50) sieht vor allem Handlungsbedarf im Defensivbereich.

Den aktuellen Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters hatte er mehrfach als quantitativ eng bezeichnet.



"Wir gucken immer, wie wir unseren Kader weiter verstärken könnten. Das haben wir in ausreichendem Maße auch in der Sommer-Transferperiode gemacht. Natürlich guckt unsere sportliche Leitung auch, ob es im Winter Sinn macht, noch jemanden zu holen", sagte Hainer und ergänzte: "Dass wir uns im defensiven Bereich umschauen, ist kein großes Rätsel."

Ausreichend Geld wäre vorhanden, um nach dem 100-Millionen-Transfer von Torjäger Harry Kane (30) erneut zuzuschlagen. "Der FC Bayern ist Gott sei Dank in der wirtschaftlichen Situation, dass er immer reagieren kann am Markt, wenn er reagieren will", sagte Aufsichtsratschef Hainer.

"Aber es muss natürlich sinnvoll sein." Beim 30 Jahre alten Kane sei dem Verein "ein sehr guter Coup" gelungen.