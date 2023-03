Doppelpack von Berisha zu wenig: FC Bayern lässt FCA keine Chance!

München - Mergim Berisha hat gegen den FC Bayern einfach den richtigen Torriecher, wirklich geholfen hat das dem FC Augsburg am 24. Spieltag der Bundesliga jedoch nicht. Am Ende konnte sich der Rekordmeister mit 5:3 (4:1) behaupten.

Diesen hatte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Sieg gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch in der Champions League ein "neues Gesicht" verpasst.

Zwar erwischten die Gäste vor 75.000 Fans in der Allianz Arena einen Auftakt ganz nach Maß, Berisha konnte bereits in der zweiten Minute (!) mit einem strammen Schuss von der Sechzehnerkante in die rechte untere Ecke zur 1:0-Führung netzen, danach übernahmen jedoch die Hausherren die Kontrolle.

Benjamin Pavard traf für den FC Bayern München gegen den FC Augsburg doppelt - und brachte den Rekordmeister in Durchgang eins so zeitig auf Kurs. © Sven Hoppe/dpa

Der aufgrund seiner Rolle als Ersatzspieler zuletzt sichtlich gefrustete Cancelo kam nach einem Pass von Sané in der 15. Minute rechts am Sechzehner an das Leder, drang in den Strafraum ein, ließ Mads Pedersen im Dribbling alt aussehen und zimmerte den Ball zum 1:1 Ausgleich in die linke untere Ecke.

Die Münchner hatten zu diesem Zeitpunkt längst die Kontrolle über das Spielgerät und somit auch das Duell erlangt, drückten Augsburg hinten rein.

Nach dem Ausgleich durch Cancelo war es Pavard, der mit zwei Treffern die mitgereisten Fans der Gäste verstummen ließ. Der Abwehrspieler, der in der Königsklasse nach einem Platzverweis im Hinspiel gesperrt hatte zuschauen müssen, traf nach einem Fallrückzieher Manés aus knapp fünf Metern zunächst zum wichtigen 2:1 (19.), ehe er in der 35. Minute auf 3:1 für den Meister erhöhte.

Von den Fuggerstädtern war nichts mehr zu sehen, die Bayern dominierten nahezu nach Belieben.

Es kam deshalb, wie es kommen musste: Noch vor der Pause legte Sané nach! Ein abgefälschter Querpassversuch von Mané im Sechzehner prallte letztlich vom Oberschenkel von Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz ab und segelte im hohen Bogen durch den Fünfer, in dem der nachsetzende Sané den Ball per Kopf zum 4:1 über die Linie drücken konnte (45.).