Lichtblicke und alte Probleme: FC Bayern schlägt im Testspiel-Kracher Klopps Liverpool

Singapur - Thomas Tuchel hat noch etwas Arbeit vor sich! Der FC Bayern hat beim 4:3 (2:2)-Sieg gegen den FC Liverpool offensiv zwar zahlreiche ansprechende Momente, an der defensiven Stabilität muss allerdings noch gefeilt werden.

Die Münchner kamen zwar immer besser ins Spiel, wenngleich Laimer, der unter besonderer Beobachtung stehen dürfte, nicht sonderlich glücklich agierte. Nach einer Ecke von der rechten Seite durch Andrew Robertson stieg Virgil van Dijk in der Nähe des Elfmeterpunkts aber am höchsten und erhöhte mit einem wuchtigen Kopfball auf 2:0 (28.).

Vorausgegangen war dem Treffer ein schneller Vorstoß der Reds nach eigenem Einwurf gegen weit aufgerückte Bayern, die - wie so oft in der jüngeren Vergangenheit - mit der Geschwindigkeit überfordert waren. Nach einem Doppelpass mit Diogo Jota ließ sich Cody Gakpo die Chance nicht nehmen. Min-jae Kim war beim Zusammenspiel des Duos zu ungestüm herausgerückt.

Auf dem herrlich grünen Rasen im Nationalstadion Singapurs erwischte die von Jürgen Klopp trainierte Truppe von der Insel derweil den besseren Start, bereits in der zweiten Minute musste Yann Sommer den Ball das erste Mal aus den Maschen fischen.

Konrad Laimer erhielt dementsprechend an der Seite von Joshua Kimmich erneut den Vorzug vor dem Nationalspieler. Ein Fingerzeig für das mit Spannung erwartete Supercup-Duell mit RB Leipzig (12. August, 20.45 Uhr) und den Bundesliga -Start gegen Werder Bremen (18. August, 20.30 Uhr)?

Interessant: Im Vergleich zum 1:0 gegen Kawasaki Frontale nahm der Bayern-Übungsleiter im Duell mit den Reds eine Veränderung vor. Für Noussair Mazraoui durfte Dayot Upamecano von Beginn an ran, Leon Goretzka musste zunächst zuschauen.

Auch im zweiten Abschnitt lieferten sich beide Mannschaften ein über weite Strecken äußerst interessantes Duell, wenngleich mehrere Wechselorgien etwas den Fluss hemmten. So durfte sich in der letzten halben Stunde beispielsweise endlich auch Goretzka, der für Laimer kam, zeigen.

Und der Rekordmeister legte in einem ansehnlichen Durchgang vor der Pause sogar nach. Resultierend aus einem öffnenden Zuspiel von Mathys Tel war Gnabry auf links durch und zog in den Strafraum.

Wie schnell es gehen kann, wenn ein Rädchen ins andere greift und der FC Bayern seine Qualitäten auf das Feld bringt, wurde noch in Halbzeit eins ersichtlich. Nach einem sehenswerten Pass in die Tiefe von Kim ließ Serge Gnabry, der ausgeruht wirkte und umtriebig agierte, Joel Matip halblinks im Sechzehner aussteigen, traf zum Anschluss (33.).

Da beim Rekordmeister mit Frans Krätzig, Aleksandar Pavlovic und Arijon Ibrahimovic auch die künftige Generation mitspielen durfte, hielten sich die sportlichen Erkenntnisse vor allem in der Schlussphase natürlich extrem in Grenzen. Luis Diaz' Treffer zum 2:3 aus Sicht der Tuchel-Truppe, bei dem der ebenfalls eingewechselte Josip Stanisic einen Schritt zu spät kam, dürften die meisten Fans schlichtweg zur Kenntnis genommen haben. Gleiches galt wohl auch für das Tor zum 3:3-Ausgleich durch Stanisic.

Der 4:3-Schlusspunkt dürfte dann aber doch hängenbleiben. Zum einen, weil er Krätzig gehörte, zum anderen, weil er wirklich sehenswert war. Nach einem tiefen Zuspiel von Matthijs de Ligt fasste sich der Youngster ein Herz und zog einfach mal ab.

Am kommenden Montagnachmittag (7. August, 17 Uhr) steht für die Roten noch ein Testspiel vor dem Supercup an. Gegen die AS Monaco hat Tuchel die letzte Chance, die Aufstellung für den RB-Kracher wenige Tage später zu finden.