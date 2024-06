Schnappt der FC Bayern im Sommer Arsenal dieses Mega-Juwel weg?

München - Investiert der FC Bayern in diesem Sommer in die Zukunft? Der deutsche Rekordmeister soll den 16 Jahre alten Chido Obi-Martin im Visier haben. Der Youngster aus Dänemark schnürt für den FC Arsenal die Fußballschuhe.

Kickt Chido Obi-Martin (16) bald für den FC Bayern München? © IMAGO/PPAUK

Wie das britische Jugendfußballportal "Academy Scoop" erfahren haben will, sollen die Zuständigen der Münchner und die Spielerseite sich inzwischen in fortgeschrittenen Vertragsgesprächen befinden.

Den Informationen zufolge sollen die Gunners zwar um einen Verbleib kämpfen, allerdings wohl nicht mit dem Angebot des FC Bayern mithalten können.

Aus der Bundesliga soll außerdem auch Borussia Dortmund an dem Mittelstürmer, der im dänischen Golstrup geboren ist und die dänische sowie die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, dran sein.

Das Interesse kommt dabei nicht von ungefähr ...

Der schon 1,88 Meter (!) große Rechtsfuß hat in der abgelaufenen Spielzeit für den FC Arsenal in der U18 Premier League in 18 Partien bärenstarke 32 Tore erzielt und zusätzlich drei Treffer seiner Teamkollegen vorbereitet. Im Schnitt lässt es Obi-Martin alle 45 Minuten im gegnerischen Kasten klingeln.

Ausgebildet wurde das Mega-Juwel beim FC Kopenhagen, ehe den Angreifer sein Weg im Sommer 2022 im Alter von 14 Jahren aufgrund des Umzugs seiner Familie auf die Insel zur Jugendabteilung der Gunners führte - und ein Jahr danach in die U18.