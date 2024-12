Schock für Bayern-Leihgabe: Bryan Zaragoza schwer verletzt

München/Pamplona (Spanien) - Ist das bitter! Bryan Zaragoza (23) hat sich einen Bruch am Mittelfuß zugezogen. Der aktuell vom FC Bayern München an CA Osasuna verliehene Flügelspieler ist vorerst zum Zuschauen verdammt.

Bryan Zaragoza (23, r.) hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. © CESAR MANSO/AFP

Wie der Rekordmeister am Dienstag verlauten ließ, wird sich Zaragoza, der noch bis zum kommenden Sommer an den Erstligisten aus Spanien verliehen ist, in seiner Heimat behandeln lassen. Danach wird direkt an seiner Rückkehr auf den Platz gearbeitet.

Dies geschehe aber natürlich "in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern".

Die Verletzung zog sich der schnelle Linksaußen im LaLiga-Spiel gegen den FC Sevilla (1:1) am gestrigen Montag zu. Er musste in der 75. Minute den Rasen vorzeitig verlassen. Nachfolgende Untersuchungen bestätigten den ersten Verdacht. Zu der Dauer der Ausfallzeit machten beide Klubs keinerlei Angaben.