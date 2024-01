Boey einer für den FC Bayern? Rekordmeister hat wohl Gala-Star auf Zettel!

Kickt Sacha Boey (23, r.) bald für den FC Bayern München? © Tom Weller/dpa

Dass die Verantwortlichen der Münchner vor allem in der Defensive weiteren Handlungsbedarf sehen dürften, liegt auf der Hand. Trainer Thomas Tuchel (50) betont dies nicht umsonst gebetsmühlenartig.

Nach "Sky"-Informationen soll ein Name ganz weit oben auf der Wunschliste rangieren, der wohl nicht allen ein Begriff sein dürfte. Die Rede ist von Sacha Boey, der derzeit in Istanbul für Galatasaray kickt.

Boey ist 23 Jahre alt, im französischen Montreuil geboren und gelernter Rechtsverteidiger. Der 1,78 Meter große Rechtsfuß hat in seiner Heimat bereits für Stade Rennes und leihweise Dijon die Fußballschuhe geschnürt, ehe er im Sommer 2021 den Weg in die türkische Metropole gewählt hat.

Bei den beiden Aufeinandertreffen in der Gruppenphase der laufenden Spielzeit der Champions League konnten sich Tuchel und Co. im direkten Vergleich ein Bild vom Defensivakteur machen. In der Königsklasse bringt es Boey in dieser Saison auf sechs Einsätze und einen Treffer, in der Süper Lig kommen 17 Partien sowie ebenfalls ein Torerfolg hinzu.