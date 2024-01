Tinte ist trocken! FC Bayern hat sich Eric Dier gekrallt

München - Der Wechsel von Eric Dier zum FC Bayern München ist perfekt! Die Roten vermeldeten am Donnerstagabend die Verpflichtung des 29 Jahre alten Abwehrspielers, der von Tottenham Hotspur zum deutschen Meister wechselt.

Eric Dier (29) spielt ab sofort für den FC Bayern. © John Walton/PA Wire/dpa

"Er hat in unseren Überlegungen für diese Transferperiode schon länger eine Rolle gespielt. Eric wird ein wertvoller Bestandteil unserer Defensive sein", sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund (46) zum Neuzugang: "Seine sportlichen Fähigkeiten und seine internationale Erfahrung werden der Mannschaft sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine weiterhelfen."



Dier, dessen Arbeitsvertrag bei den Spurs noch bis Saisonende lief, unterschrieb bis zum Sommer in München, der Verein erhält allerdings eine Option für ein weiteres Jahr an der Isar. Medienberichten zufolge soll Dier rund vier Millionen Euro kosten.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) sieht den defensiv vielseitig verwendbaren Dier, der in Tottenham mit Bayern-Superstar Harry Kane (30) zusammen spielte, als "Spezialist auf der Position des Innenverteidigers", wo er links wie rechts ebenso spielen könne wie in einer Dreierkette.

"Dadurch kriegen wir in allererster Linie mal Leon Goretzka frei fürs Mittelfeld", sagte Tuchel über den englischen Nationalspieler, der zuletzt mehrmals hinten hatte aushelfen müssen. Dier nahm mit England an der EM 2016 sowie den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 teil. In Katar bestritt er das bislang letzte seiner 49 Länderspiele (drei Tore).