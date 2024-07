Spielplan steht fest! Gegen diesen Gegner legt der FC Bayern in der Bundesliga los

München - Fans des FC Bayern aufgepasst: Die EM ist zwar noch in vollem Gange, die Bundesliga wirft ihre Schatten aber dennoch bereits voraus. Am heutigen Donnerstag wurde der offizielle Spielplan für die nächste Saison veröffentlicht!

Harry Kane (30) will in seinem zweiten Jahr beim FC Bayern München endlich seinen Titelfluch brechen. Gelingt das Vorhaben in der Bundesliga? © Sven Hoppe/dpa

Der Rekordmeister, der nach einer Spielzeit ohne einen einzigen Titel nichts mit dem Eröffnungsspiel am Hut hat, bekommt es am Auftaktwochenende am 24. oder 25. August mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Gespielt wird dabei in der Volkswagen Arena.

Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreiten Stürmer Harry Kane (30) und Co. am 2. Spieltag (30. August bis 1. September) gegen den SC Freiburg.

Die Duelle mit Borussia Dortmund steigen am 12. Spieltag (29. November bis 1. Dezember) und am 29. Spieltag (11. bis 13. April 2025), wobei das erste Kräftemessen auswärts ausgetragen wird, in der Rückrunde haben die Münchner dann Heimrecht.

Gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen geht es am 5. Spieltag (27. bis 29. September) erst in der Allianz Arena und danach am 22. Spieltag (14. bis 16. Februar 2025) in der BayArena zur Sache.

Die exakten Spieltermine stehen allesamt noch aus. Diese werden von der DFL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.