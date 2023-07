Bayern-Star auf Wunschzettel von Mourinho? Erstes Angebot wohl abgelehnt!

Marcel Sabitzer (29, r.) dürfte den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen. Ein Abnehmer hat sich bislang aber noch nicht gefunden. © Christof STACHE/AFP

Nach "Sport1"-Informationen soll der herrschende Trennungswunsch auf beiderseitiger Basis fußen, denn auch die Spielerseite kann sich eine Zukunft an der Säbener Straße nur schwerlich vorstellen.

Demnach würde Sabitzer, der zuletzt im Rahmen eines Leihgeschäfts ein halbes Jahr im Dress von Manchester United auf dem Spielfeld stand, eine Rückkehr nach München sehr gerne vermeiden.

Bei einer passenden Offerte dürfte die Chefetage der Roten dem Rechtsfuß angesichts der Einigkeit sowie einer auch weiterhin geringen Aussicht auf Einsatzzeiten eher keine Steine in den Weg legen.

Das Problem: Eine solche soll bislang allerdings nicht beim Serienmeister eingegangen zu sein.

Zwar scheint die AS Rom durchaus Interesse an einer Verpflichtung zu haben, allerdings sollen die Italiener, bei denen Star-Trainer José Mourinho (60) derzeit das Sagen an der Seitenlinie hat, laut "La Repubblica" zunächst eine Leihe anpeilen und erst danach mittels verankerter Kaufoption den nächsten Schritt in Erwägung ziehen. Deutlich zu wenig für die Bayern-Bosse!

Die Folge: Das Angebot der Römer wurde von den Verantwortlichen der Münchner, die dem Vernehmen nach ab einer Ablöse im Bereich von 15 bis 17 Millionen Euro gesprächsbereit sein sollen, der Zeitung zufolge entsprechend unmittelbar abgelehnt.