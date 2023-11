"An der absoluten Grenze": Bayern-Coach Tuchel legt mit Kritik nach!

Sorgt sich um seine internationalen Top-Spieler: FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50). © MICHAELA REHLE / AFP

"Das wird schon eine mentale Belastung, die an der Grenze ist", sagte Tuchel nach dem 1:0 am Freitagabend beim 1. FC Köln mit Blick auf die Heim-EM und die Champions-League-Reform.

"Dadurch können wir schon zwei bis vier Spiele zusätzlich haben", ergänzte der Bayern-Coach.



Auch die Europameisterschaft im eigenen Land sei "sehr anstrengend. Das kann sehr erschöpfend sein". Tuchel forderte daher: "Wir müssen sehr klug sein bei der Kaderplanung."

Schon vor dem Spiel in Köln hatte er über die zu hohe Belastung internationaler Top-Spieler geklagt. "Das ist in dem Kalender an der absoluten Grenze, wenn nicht drüber", hatte der 50-Jährige gesagt und in dem Zusammenhang auch die Ansetzung des Bayern-Spiels in Köln bereits am Freitag kritisiert.

Tuchel hatte in den vergangenen Tagen etliche Nationalspieler wegen ihrer Länderspieleinsätze nicht zur Verfügung. Einige waren erst am Donnerstag wieder in München eingetroffen.