Nächster Kane-Rekord! Bayern feiert Pflichtsieg in Köln

Wer, wenn nicht Harry Kane? Der Torjäger schoss den FC Bayern zum nächsten Bundesliga-Erfolg. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Tabellenzweite gegen den Tabellenvorletzten, Champions League gegen Abstiegskampf, keine Niederlage gegen nur einen Sieg: Die Voraussetzungen von den Bayern und Köln hätten nicht unterschiedlicher sein können.



Und genau so legten die Mannschaften los: Beinahe im Minutentakt kam der Favorit zu Chancen, der Pfosten verhinderte schon in der 6. Minute die Münchner Führung.

In der 20. Minute war es dann endlich so weit: Köln-Verteidiger Julian Chabot konnte zwar auf der Torlinie stehend gerade noch gegen Eric-Maxim Choupo-Moting verteidigen, doch der Ball prallte zu Harry Kane ab, der nur noch abstauben musste: 1:0.

Es war Kanes 18. Saisontor, das sind doppelt so viele, wie die gesamte Kölner Mannschaft in dieser Spielzeit erzielte, und außerdem Rekord: Noch kein Bundesliga-Spieler erzielte bisher in zwölf Partien so viele Treffer.