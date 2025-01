Er stand mit Beckenbauer, Müller und Co. auf dem Feld: FC Bayern trauert um Grosser

Rudolf "Rudi" Grosser (†80, r.) stand zwischen 1963 und 1967 unter anderem mit Gerd Müller (†75, l.) für den FC Bayern auf dem Feld. © imago/Werek

"Auf der Generation um Spieler wie Rudolf Grosser ist der FC Bayern unserer Zeit aufgebaut. Der Aufstieg war die Basis für alles, und da sich die ersten Erfolge so rasant einstellten, etablierte sich der Klub schnell auf höchstem Niveau", gedenkt Präsident Herbert Hainer (70) dem Verstorbenen.

Der Verein werde dementsprechend das Andenken an "Persönlichkeiten wie Rudolf Grosser immer in Ehren halten". Hainer schloss mit den Worten: "Wir sind in Trauer an der Seite seiner Angehörigen."

Grosser stand an der Seite von Akteuren wie Franz Beckenbauer (†78), Sepp Maier (80) oder auch Gerd Müller (†75) für die Bayern auf dem Rasen. Der gebürtige Münchner stieg 1965 mit dem Klub in die Bundesliga auf, gewann danach zweimal den DFB-Pokal und 1967 den Europacup der Pokalsieger.