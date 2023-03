Hammer-Gegner für den FC Bayern! Rekordmeister trifft in CL auf Manchester City

Die Hinspiele des Viertelfinales werden am 11. und 12. April ausgetragen, die Rückspiele finden im Anschluss eine Woche später am 18. und 19. April statt. Die zu diesem Zeitpunkt verbliebenen vier Mannschaften messen sich im Halbfinale zunächst am 9. und 10. Mai, die endgültigen Entscheidungen im Kampf um den Einzug ins Endspiel fallen dann am 16. und 17. Mai.

Die Jagd nach dem begehrten Henkelpott findet letztlich am 10. Juni im Atatürk-Olympiastadion ihren Höhepunkt.