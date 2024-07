Chiesa und FC Bayern: Ruft Juve-Entscheidung Münchner Bosse auf den Plan?

München - Federico Chiesa (26) soll bei den Verantwortlichen des FC Bayern bereits seit geraumer Zeit auf dem Zettel stehen, konkretisiert hat sich das Interesse am Italiener bislang allerdings nicht. Ändert sich das in diesem Sommer?

Der Rechtsfuß, der bei der Europameisterschaft in jedem der vier Spiele der italienischen Nationalmannschaft auf dem Feld stand, wurde in der Vergangenheit mehrfach mit einem Engagement an der Säbener Straße in Verbindung gebracht. Unter anderem soll der inzwischen als Bundestrainer tätige Julian Nagelsmann (36) im Jahr 2021 ein Auge auf ihn geworfen haben.

Seit seinem Wechsel für knapp 45 Millionen Euro von der AC Florenz zu Juventus im Sommer 2022 stand Chiesa für die Turiner wettbewerbsübergreifend in 131 Partien auf dem Rasen. Er erzielte in diesen 32 Tore und legte 23 Treffer auf.